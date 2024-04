“Formula 1” 2025-ci il mövsümü üzrə təqvimini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gələn ilin açılış Qran Prisi 14-16 mart tarixlərində Avstraliyada olacaq.

Bakı Qran Prisi isə 19-21 sentyabr tarixində baş tutacaq.

