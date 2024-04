Bu il ən çox "Tiktok" istifadəçisi olan 20 ölkənin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, ən çox "Tiktok" istifadəçisi olan ölkələr bunlardır:

1. ABŞ: 148,9 milyon nəfər

2. İndoneziya: 126,8 milyon nəfər

3. Braziliya: 98,5 milyon nəfər

4. Meksika: 74,1 milyon nəfər

5. Vyetnam: 67,7 milyon nəfər

6. Rusiya: 58,5 milyon nəfər

7. Pakistan: 54,3 milyon nəfər

8. Filippin: 49 milyon nəfər

9. Tayland: 44,3 milyon nəfər

10. Türkiyə: 37,7 milyon nəfər

