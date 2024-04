"Hücum tamamlandı".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi açıqlama yayıb. Açıqlamada İsrailə hücum “BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə (özünümüdafiə məqsədi ilə hücum) uyğun olaraq həyata keçirildiyi qeyd olunub.

“Məsələnin yekunlaşdığını güman etmək olar. Lakin İsrail rejimi növbəti səhvə yol verərsə, İranın reaksiyası daha sərt olacaq”, - deyə bildirilib.

İran mediasında vətəndaşların küçələrə axışaraq İsrailə edilən hücumları qeyd etdikləri görüntülənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.