Acqarına 3 ədəd qoz yeməyin inanılmaz faydaları

Qoz beyinə faydaları ilə məşhur olsa da, başqa faydaları da var.

Qozda A, E və B vitaminləri, həmçinin dəmir, sink, mis və maqnezium kimi minerallar mövcuddur.

Metbuat.az publika.az-a istinadən acqarına qoz yeməyin faydalarını təqdim edir:

Enerji verir: Qozda olan sağlam vitaminlər və minerallar bədənimizin gün ərzində ehtiyac duyduğu qidaları təmin edir. Buna görə də səhər acqarına 3 qoz yemək gün ərzində yorğunluğu aradan qaldırır.

Həzmi tənzimləyir: Qoz çox yüksək lif tərkibli qidadır. Bu, bağırsaqlarda hərəkətliliyi artıraraq həzmi tənzimləməyə kömək edir. Xüsusilə qəbizliyin qarşısını alan qoz mədə turşusunu tarazlamağa da kömək edir.

Sinir sistemini yaxşılaşdırır: Qozun tərkibindəki maqnezium sinir sistemini tənzimləməyə kömək edir. Beyin funksiyalarının yaxşılaşmasına töhfə verən qoz sümük sağlamlığını da dəstəkləyir. Xüsusilə inkişafa gəldikdə, istehlakı ilə bədəni qorumağa kömək edir.

