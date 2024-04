İtaliya A Seriyasının 32-ci turunda keçirilən "Udineze" - "Roma" oyununda xoşagəlməz hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın 72-ci dəqiqəsində "Roma"nın futbolçusu Evan N'Dika ürək tutması keçirib.

Qəflətən halı pisləşən 24 yaşlı oyunçuya ilk tibbi müdaxilə meydanda edilib.

Matçın baş hakimi bu səbəbdən oyunu yarımçıq dayandırmaq məcburiyyətində qalıb.

Qeyd edək ki, hadisə baş verən dəqiqəyə qədər görüş 1:1 hesabı ilə davam edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.