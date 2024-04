Ən çox xəyanət edən bürclər onlardır

Astroloqlar düşünür ki, Oğlaq, Şir və Əqrəb bürcləri digərlərinə nisbətən xəyanətə daha meyilli olurlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, sözügedən bürclər uğurlu sevgi münasibətləri olsa da, xəyanətə əl ata bilərlər.

Oğlaqlar mənəvi cəhətdən sadiq olsalar da, ehtiraslı olurlar. Bu da onların daim başqa şəxslərlə "maraqlanmasına" səbəb olur. Onlarla eşq yaşayacaqsınızsa, iki dəfə düşünməlisiniz.

Şir bürcü altında doğulan insanlar uzun müddət davam edən monoton münasibətlərdən sıxıldıqları üçün xəyanət edə bilərlər. Onlar rəngarəng münasibətlərin tərəfdadırlar.

Əqrəb bürcü altında doğulan insanlar diqqətsizlik və qayğısızlıq gördükləri zaman başqa qadınlara üz tuta bilərlər. Odur ki, onlarla sevgi münasibətində olmaq heç də asan olmur.

