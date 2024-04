Məşhur türk müğənni, rejisor və aktyor Mahsun Kırmızıgülün ölüm xəbərləri yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, sosial şəbəkələrdə yayılmış iddialara o özü də reaksiya verib. Özünün sosial media hesabında paylaşım edən Mahsun Kırmızıgül yayılan xəbərlərin saxta olduğunu qeyd edib.

