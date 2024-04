Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, təkanların episentri 20 minə yaxın insanın yaşadığı Nisinoomote şəhərindən 157 km cənub-şərqdə olub.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.



