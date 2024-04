Bu bitki həzmə kömək edir, arıqladır

Zəncirotu çoxillik ot bitkisi olub, asrtakimilər fəsilsinə aiddir. Zəncirotunun tərkibi kalsium, kalium, natrium, fosfor, maqnium, dəmir, selen, sink, marqanes, C, E, PP, K, A, B1, B2, B6, B9 vitaminləri ilə zəngindir. Həmçinin bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən zencirotunun faydalarını təqdim edir:

- Sümük və əzələ inkişafını dəstəkləyir və qan şəkərini balanslaşdırır.

- Həzm sistemini tənzimləyir.

- Arıqlamağa kömək edir.

- Dəri xəstəliklərinə çox xeyirlidir.

- Qan təzyiqini balanslaşdırır.

- Anemiya ilə əlaqəli sinirləri sakitləşdirir.

- Sidikqovucudur.

- İştah açıcı xüsusiyyətlərə malikdir.

- Stress, yorğunluq və depressiya kimi problemlərə qarşı sakitləşdirici təsirə malikdir.

- Ekzema, sızanaq və sızanaq kimi problemlərə yaxşı gəlir.

- Xolesterolu balanslaşdırır, ürək əzələlərini gücləndirir.

- Antioksidan xüsusiyyətlərə malikdir.

- Sarılıq və podaqra xəstəliklərinə xeyirlidir.

- Orqanizmi enerji ilə təmin edən və maddələr mübadiləsini sürətləndirən, arıqlamağa kömək edən bitkidir.

- Bədəndə su tutulmasını azaldır.

