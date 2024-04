"Whatsapp"da onlayn olanlar belə görünəcək - YENİLİK

Dünyanın ən çox istifadə edilən mesajlaşma proqramı “WhatsApp” yeni funksiyanın təqdimatına hazırlaşır.

Metbuat.az bildirir ki, yeni funksiya sayəsində yaxın zamanda onlayn olan istifadəçilərin siyahısını görmək mümkün olacaq. Siyahı proqramın "Kontaktlar" bölməsində görünəcək. Hazırda onlayn olan şəxslər isə siyahıda əvvəldə görünəcəklər.

Funksiyanın aktivləşməsindən sonra artıq hansısa istifadəçinin onlayn olub-olmadığına baxmaq daha asan olacaq. Artıq yenilik bəzi istifadəçilər üçün əlçatandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.