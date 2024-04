2023-cü ilin sentyabrında Qarabağda keçirilən antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Mais Məhərrəmlinin anası dünyasını dəyişib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, şəhidin anası Mahirə xanım Naxçıvanda vəfat edib.

Qeyd edək ki, MAHHXHQ Məhərrəmov Mais Füzuli oğlu 1982-ci ildə Şahbuz rayonunda anadan olub. O, 2023-cü ilin sentyabrın 20-si şəhid olub. Ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı və 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib.

