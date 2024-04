Dünyanın ən yaxşı məşqçiləri açıqlandı - Qurbanov tanınmış mütəxəssisləri geridə qoydu

Dünyanın ən yaxşı baş məşqçilərinin yeni siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az İdman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, planetin 500 ən güclü mütəxəssisi sırasında yer alan yeganə azərbaycanlı məşqçi Qurban Qurbanovun mövqeyi dəyişib.

“Qarabağ”ın baş məşqçisi dünya reytinqində 138-ci yerə yüksəlib. 1670 xala malik 52 yaşlı mütəxəssis tanınmış məşqçi Roberto de Dzerbini keçib. “Brayton”un italiyalı çalışdırıcısı 138-ci pillədən 143-cü yerə düşüb.

“Neftçi”nin monteneqrolu baş məşqçisi Miodraq Bojoviç 1616 xalla siyahıda 195-cidir. O, ötən siyahıdakı mövqeyini qoruyub.

Qeyd edək ki, cədvələ 2228 xala malik “Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiola başçılıq edir.

