İsveç Baş naziri COP29-a dəvət olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın İsveçdəki səfiri Zaur Əhmədov Azərbaycan Prezidentinin noyabr ayında Bakıda keçiriləcək COP29-a dəvət məktubunu İsveç Baş nazirinin Ofisinə təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.