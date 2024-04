Əhvala təsir edən qidalar: Bunları yeməyinizə daxil edin

Stress və narahatlıq daha çox yayıldıqca, müsbət əhval-ruhiyyəni qorumaq, fiziki və emosional rifahınızın qayğısına qalmaq əsas prioritetlərə çevrilir. Məlum olub ki, qidalanma insanın özünü necə hiss etməsində mühüm rol oynayır.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, buna görə əhval-ruhiyyəyə və ümumi sağlamlığa müsbət təsir göstərən bir neçə qida məhsulunu xatırlamağa dəyər.

Balıq, qoz-fındıq və kətan toxumlarında olan omeqa-3 yağ turşularının əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırdığı və narahatlığı azaltdığı sübut edilib. Onlar təkcə beyni qidalandırmır, həm də bədəndəki iltihabı azaltmağa kömək edir, bu da zehni rifahın yaxşılaşdırılması üçün vacibdir.

Fermentasiya edilmiş qidalar

Fermentasiya olunmuş qidalar bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir. Belə məhsullara aşağıdakılar daxildir:

1) qatıq;

2) kefir;

3) duzlu kələm və başqaları.

Tədqiqatlar göstərir ki, sağlam bağırsaq biotası yaxşı əhval-ruhiyyə, depressiya və narahatlıq əlamətlərinin azalması ilə əlaqələndirilir.

Meyvə və tərəvəzlər

Meyvə və tərəvəzlər təkcə vitamin, minerallarla zəngin deyil, həm də hüceyrələri stressdən qorumağa kömək edən antioksidanlar ehtiva edir. Müxtəlif meyvə və tərəvəzlər yemək bədəninizə enerji və yaxşı əhval-ruhiyyəni qorumaq üçün lazım olan qidanı verir.

Tünd yarpaqlı göyərti

İspanaq, kələm və pazı kimi tünd yarpaqlı göyərtilərdə sinir sisteminin dəstəklənməsində əsas rol oynayan B vitaminləri var. Onlar həmçinin maqneziumla zəngindirlər, bu da stressi aradan qaldırmağa və əhvalınızı yaxşılaşdırmağa kömək edir.

Tünd şokolad

Tünd şokoladın orta dərəcədə istehlakı orqanizmdə endorfinlərin (xoşbəxtlik hormonları) istehsalını stimullaşdıran fenolamin tərkibinə görə əhval-ruhiyyəyə müsbət təsir göstərə bilər.

Yaşıl çay

Yaşıl çay konsentrasiyanı və diqqət səviyyəsini yaxşılaşdırmağa, stress səviyyələrini azaltmağa kömək edən L-theanine amin turşusunu ehtiva edir. Bu içki gün ərzində sakitləşmək və əhvalınızı yüksəltmək üçün mükəmməl vasitə ola bilər.

Paxlalılar

Mərci, noxud, lobya kimi paxlalılar zülal və mürəkkəb karbohidratlarla zəngindir, bu da onları qan şəkərinin sabit səviyyəsini saxlamaq və gün ərzində enerji ilə təmin etmək üçün ideal seçimdir.

Fındıq və toxum

Fındıq və toxumlar əhvalınızı, enerji səviyyənizi yaxşılaşdırmağa kömək edən vitaminlər, minerallar, sağlam yağlar və antioksidantlardan ibarətdir. Onları müntəzəm olaraq istehlak etmək yorğunluğu aradan qaldırmağa və emosional rifahı yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.