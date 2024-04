Hacı Nuran "Kurtlar vadisi"nin aktyoruna avtomobil hədiyyə etdi - FOTO

Aparıcı və xeyriyyəçi Hacı Nuran Məmmədov türkiyəli aktyor və müğənni Halil İbrahim Kalaycıoğluna bahalı hədiyyə edib.

Metbuat.az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, məşhurla Bakıda bir araya gələn Hacı Nuran sənətçiyə “Bugatti” avtomobilini hədiyyə edib.

Məmmədov lüks markalı nəqliyyat vasitəsinin sükanı arxasından düşən Halil İbrahimlə əl-ələ salamlaşdıqdan sonra “Bu, sizə kiçik hədiyyəmdir” sözlərini dilə gətirib. Türkiyəli məşhur isə təşəkkürünü bu sözlərlə ifadə edib:

“Bu hədiyyə ilə həqiqətən də məni utandırdın. Bu avtomobilin bir də qarasını mənə hədiyyə edərsən. İkinci avtomobil qara olsun”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.