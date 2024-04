İspaniya “La Liga”sının Azərbaycanda rəsmi yayımçıları olan REAL TV və TVNET SPORT bu axşam saat 22.55-də “Real Madrid” – “Barselona” oyununu yayımlayacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə REAL TV-dən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, REAL TV “La Liga”nın rəsmi yayımçısı olaraq hər həftə TVNET SPORT ilə birgə yayımda İspaniya çempionatının 2-3 oyununu yayımlayır.

TVNET SPORT isə hər həftə “La Liga”nın 10 oyununu canlı yayımlayır.

