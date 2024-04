"Formula 1" üzrə Çin Qran-prisinin mükafatçıları bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Red Bull” komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen birinci yeri tutub.

“Maklaren”in ingiltərəli sürücüsü Landro Norris ikinci, Ferstappenin meksikalı komanda yoldaşı Serxio Peres üçüncü pillədə qərarlaşıb.

