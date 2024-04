Böyrək və qaraciyər xəstəliklərinə qarşı şəfalı çay

Bu təbii çay iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Böyrək və qaraciyər xəstəliklərinə qarşı çox faydalıdır.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən həmin çayın reseptini təqdim edir:

Tərkibi:

▫️Təbii bal.

▫️1/4 çay qaşığı üyüdülmüş sarıkök.

▫️1/4 çay qaşığı üyüdülmüş zəncəfil.

▫️1 stəkan su.

Hazırlanma qaydası:

Sarıkök və zəncəfil tozunun üzərinə qaynar su tökün. Qapaq ilə örtün və 15-20 dəqiqə dəmlənməsinə icazə verin. Bal əlavə edin və çayı stəkana süzün.



Yaxşı qızdırır və bədəndə istiliyi saxlayır, canlandırır və enerji verir. Müxtəlif ədviyyatlar əlavə edə bilərsiniz - darçın, kardamon, mixək.

Gündəlik qida rasionumuza mütləq daxil edin.

