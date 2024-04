Aparıcı Hüsniyyə Məhərrəmova Azərbaycandan köçüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hüsniyyə artıq bir müddətdir ki, ABŞ-yə köçüb və orada yaşayır.

O, Bakıya yalnız tədbirlərə dəvət alanda gəldiyini bildirib.

