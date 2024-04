Azərbaycanın qadın şahmatçısı Ülviyyə Fətəliyeva Yunanıstanda keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qrossmeyster bütün rəqiblərini qabaqlayaraq birinci yeri tutub.

Azərbaycan yarışda 10 şahmatçı ilə təmsil edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.