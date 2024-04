Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyinin Naxçıvan Regional İdarəsi yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idarəyə yeni rəhbər də təyin edilib.

Belə ki, Regional İdarənin rəhbəri Vəfa İsgəndərovadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.