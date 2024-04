Ülviyyə Fətəliyeva qızıl medalını aldı - FOTO

Azərbaycanın iki şahmatçısı Avropa çempionatında xüsusi mükafata layiq görülüb.

Metbuat.az Azərbaycan Şahmat Federasiaysının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qadın şahmatçıların şəxsi Avropa çempionatının qalibi Ülviyyə Fətəliyevaya qızıl medal və kubok təqdim olunub.

Qalib şahmatçının şərəfinə Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib. Mərasimdə həmçinin müxtəlif nominasiyalar üzrə ən yaxşı performans nümayiş etdirən şahmatçılar təltif olunub.

Təmsilçilərimizdən Günay Məmmədzadə və Səbinə İbrahimova xüsusi mükafata layiq görülüblər.

