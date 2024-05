UEFA Avropa Liqasında yarımfinal mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, raundun ilk matçında Almaniyanın "Bayer 04" klubu İtaliyada "Roma"nı məğlubiyyətə uğradıb - 2:0.

Fransada yerli "Marsel" kolleltivi İtaliya təmsilçisi "Atalanta" ilə heç-heçə edib - 1:1.

UEFA Konfrans Liqasında isə "Aston Villa" İngiltərədə Yunanıstanın "Olimpiakos" komandasına uduzub - 2:4.

İtaliyanın "Fiorentina" klubu isə evdə "Brügge"yə (Belçika) qalib gəlib 3:2.

