“WhatsApp” mesencerində yeni funksiya istifadəyə veriləcək.

Mətbuat.az xəbər verir ki, yeni özəllik sayəsində foto çəkərkən istifadəçilər çəkiliş miqyasını dəyişə biləcəklər.



Funksiyadan istifadə etmək üçün kamera işarəsinin yanında yerləşən xüsusi düyməni basmaq lazım olacaq.

Bildirilib ki, yenilik artıq “WhatsApp” mesencerinin “iOS” əməliyyat sistemi əsasında işləyən qurğular üçün beta versiyasında mövcuddur.

