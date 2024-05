Çuğundur bu dərdlərin dərmanı imiş

Hələ qədim zamanlardan çuğundur bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunub. Tərkibində olan askorbin turşusu və karotin orqanizm üçün çox faydalıdır.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən çuğundurun faydalarını təqdim edir:

- Yüksək qan təzyiqini aşağı salmağa kömək edir



- Məşq zamanı daha uzun dözümlülüyü təmin edir

- Əzələ gücünü artırmaqda faydalıdır

- Demansın irəliləmə riskinin qarşısını almağa kömək edir

- Antioksidantlarla zəngindir və ürək sağlamlığının qorunmasında faydalıdır



- Tərkibindəki betain maddəsi sayəsində qaraciyərin sağlam funksiyalarını dəstəkləyir

- Lif və həzm fermentləri sayəsində həzm sağlamlığını yaxşılaşdırmağa kömək edir

- Beyin sağlamlığına faydalıdır



- Qırmızı çuğundurun tərkibində olan dəmir qan azlığının qarşısını alır.

- Bədəndə iltihabı azaltmağa kömək edir

- Həzmi yaxşılaşdırır və bağırsaqları qoruyur.

