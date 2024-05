Azərbaycan Dövlət Televiziyasının (AzTV) “Qızıl Fond”u 1941-ci ildə müharibənin (1941-1945) başlanmasının radio ilə elan olunması görüntülərini təqdim edib.

Metbuat.az bildirir ki, həmin görüntülərdə insanların radiodan bu xəbəri alması kadrları əksini tapıb.

Daha ətraflı videomaterialda:

