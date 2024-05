Naxçıvan şəhəri ərazisində yerləşən "bazar gölü"ndə iki nəfər şəxsin - 2005-ci il təvəllüdlü Mehrəliyev Əli Şahin oğlu və 2006-cı il təvəllüdlü Zəkəriyayev Fəttah Eyvaz oğlunun suda boğularaq ölmələri faktı üzrə Naxçıvan şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən bildirilib.

