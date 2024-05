Onları seçən peşman olmur - Ən sevilən bürclər

Astroloji araşdırmalar göstərir ki, bəzi bürclər ətrafında olan insanlar tərəfindən daha çox sevilir.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Şir - səxavətli şəxsiyyəti ilə ictimai mühitlərdə diqqət çəkir. Onun mehriban təbiəti və xarizması Şir bürcünü çoxlu dostların əhatəsində saxlayır. Sevdiklərinin qayğısına qalmağı və onlara sevgi göstərməyi sevən bürc kimi də tanınır.

Oxatan - əyləncəli xarakteri ilə tanınır. Aktiv həyat tərzi ilə tanınan Oxatan bürcü ətrafdakı insanlara enerji və sevinc ötürür. Daim axtarışda olan Oxatan, həyatı doya-doya yaşatmağı hədəfləyir.



Balıqlar - Həssas və şəfqətli Balıqlar, ümumiyyətlə hər kəs tərəfindən sevilən bir bürcdür. Empatiyası və anlayışı ilə tanınan Balıqlar başqalarına dəstək olmağı və emosional əlaqə qurmağı xoşlayır. Hər zaman kömək etməyə hazır olması ilə tanınan Balıqlar dostluq və sevgi dolu enerji yayaraq ətrafdakılara təsir edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.