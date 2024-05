Bakıda oğurlanan maşını satmaq istəyənlər saxlanıldı - FOTO

Yasamal rayonunda vətəndaşlardan birinə məxsus “Mersedes” markalı avtomobilin qaçırıldığı barədə polisə məlumat daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yasamal Rayon Polis İdarəsinin 29-cu Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əməli törədən paytaxt sakinləri Nurlan Cəlilov, Vüsal Dadaşov və Emil Əliyev saxlanılıblar. Onların oğurladıqları avtomobili satmaq istədikləri müəyyən olunub. Nəqliyyat vasitəsi saxlanılanların gizlətdikləri ünvandan tapılaraq sahibinə təhvil verilib.

Faktla bağlı 29-cu Polis Şöbəsində araşdırma aparılır. Onların qanunsuz əməllərindən zərərçəkən başqa şəxslər varsa, bu barədə polisə müraciət edə bilərlər.

