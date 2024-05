Qabırğa şikayəti ilə xəstəxanaya aparılan 17 yaşlı Nuranə Quliyeva 2 gün sonra həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsində baş verib. Qızın atası Ümüd Quliyev iddia edir ki, qızı həkimlərin vurduğu iynələr səbəbindən dünyasını dəyişib.

Maştağada yerləşən 7 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanadan isə sualları cavablandıran tapılmayıb. TƏBİB-dən isə bildirilib ki, məsələdən məlumatsızdırlar və hadisə araşdırılacaq.



Ətraflı sujetdə:

