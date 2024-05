Xavi mövsümün əvvəlində alınan futbolçuya qapını göstərdi

“Barselona” hücumçusu Vitor Rokeni klubdan göndərmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövsümün əvvəlində “Atletiko Paranaense” klubundan alınan futbolçunun oyunu məşqçi heyətini razı salmayıb. Barselona”nın baş məşqçisi Xavi futbolçunun oyununa güvənmir. Məşqçilər bildiriblər ki, Roke “Barselona” səviyyəsində futbolçu deyil.

Qeyd edək ki, "Barselona" Braziliyanın “Atletiko Paranaense” klubundan alınan futbolçu ilə 7 illik müqvilə imzalayıb. Hücumçunun transfer qiyməti 40 milyon avro məbləğində dəyərləndirilir.

