Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitsonun əməliyyatı uğurlu keçib.

Metbuat.az-ın yerli mənbələrə istinadən məlumatına görə, onun vəziyyəti stabildir, şüurludur və həkimlərlə danışır.

Xatırladaq ki, bu gün Baş nazir Robert Fitsoya qarşı sui-qəsd cəhdi olub. Atəş Fitso ictimaiyyət arasına çıxdıqdan sonra atəşə məruz qalıb.

