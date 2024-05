Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Xarkovda vəziyyətin gərgin olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Zelenski bunu hərbçilərlə keçirdiyi müşavirədə bildirib.

O qeyd edib ki, vəziyyət nə qədər çətin olsa da, ümumilikdə nəzarət altındadır.

