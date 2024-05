İtaliyanın “Yuventus” klubu Tiaqu Motta ilə razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “qoca sinyora” təcrübəli çalışdırıcı ilə üçillik müqavilə imzalayıb. Hazırda “Bolonya” klubunu çalışdıran Tiaqu Motta yeni mövsümdən etibarən “Yuvnetus”u çalışdıracaq.

Qeyd edək ki, Motta baş məşqçilik karyerasında PSJ-nin U19 komandasını, “Cenoa” və “Spezia Kalsio” klublarını çalışdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.