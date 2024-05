Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili "Xarici agentlər" haqqında qanuna veto qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zurabişvili özü məlumat verib.

Qeyd edək ki, mayın 14-də Gürcüstan parlamenti "Xarici təsirin şəffaflığı haqqında" qanunu üçüncü oxunuşda qəbul edib.

