Peresdən Arda ilə bağlı yeni qərar - Planlar dəyişdi

"Real Madrid"in prezidenti Florentino Peres "Vilyarreal" matçına 2 qolla yadda qalan Arda Güler barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Arda ilə yeni müqavilə imzalana biləcəyini ifadə edib. “Defensa Central”ın xəbərinə görə, Ardanın oyunu klub rəhbərliyini onunla daha yaxşı şərtlərlə müqavilə bağlamaq barədə qərar verməsinə səbəb olub. Peres "Gələn il bu səviyyədə oynasa, müqaviləsini yaxşılaşdıracağıq. O, buna layiqdir" deyə bildirib.

Qeyd edək ki, baş məşqçi Karlo Ançelotti də "Vilyarreal" matçından sonra Arda Güleri tərifləmişdi. Ançelotti "O, hücumda xüsusi işlər gördü. Rəqib qapıya nə qədər yaxın olsa, bir o qədər yaxşı oynayır. Çox səmərəli oynayır və xüsusi istedadı var” deyə bildirmişdi.

