“Qalatasaray”a gedəcəyi deyilirdi - Qərarını verib

Kriştiano Ronaldonun "Əl-Nəssr"lə yeni müqavilə imzalamağa hazır olduğu bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni müqavilənin azı iki il ola biləcəyi deyilir. Bildirilir ki, "Qızıl top"un beşqat qalibi uğurlu oyun nümayiş etdirir. O, bu mövsüm 47 oyunda 48 qol vurub. Məlumata görə, Ronaldonun müqaviləsi 2025-ci il mövsümünün sonunda başa çatacaq. Qeyd edək ki, “Əl-Nəssrin” Ronaldoya yeni müqavilə təklif etdiyi deyilirdi. Qeyd olunub ki, Ərəbistan klubu super ulduzu bir neçə il ölkədə saxlamağı hədəfləyir.

Ronaldonun “Əl-Nəssr”dəki illik qazancı 200 milyon civarnındadır. Bundan əlavə, futbolçunun karyerasını yekunlaşdırmazdan əvvəl Avropada Çempionlar Liqasında oynamaq istədiyi barədə iddialar yayılmışdı. Onun “Qalatasaray”a razılıq verdiyi irəli sürülmüşdü.

