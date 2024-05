İbrahim Rəisinin vida mərasimində iştirak üçün İrana gedən Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın İranın Ali Dini rəhbəri Əli Xamenei ilə görüşdüyü anlar müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az Axar.az-a isitnadən xəbər verir ki, Nikol Paşinyan Xamenei ilə ikiəlli görüşsə də, Xamenei ona sol əlini uzadıb.

Görüntülərdən sonra Xameneinin sağ qolunda problem olduğu iddiaları yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.