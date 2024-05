Ardıcıl üçüncü il dünyanın ən bahalı klubu oldu

İspaniyanın “Real Madrid” klubu ardıcıl üçüncü il “Forbes” reytinqinə görə dünyanın ən bahalı futbol klubu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər klubu 6,6 milyard dollar dəyərində qiymətləndiriblər.Bu siyahıda ikinci yeri İngiltərənin “Mançester Yunayted”i (6,55 milyard), üçüncü yeri isə “Barselona” (5,6 milyard) tutub.

İlk 10-luqda İngiltərənin “Liverpul”u və “Mançester Siti” (müvafiq olaraq 5,37 və 5,1 milyard), Almaniyanın “Bavariya”sı (5 milyard), Fransanın PSJ (4,4), İngiltərənin “Tottenhem” (3,2), “Çelsi” (3,1) və “Arsenal” (2,6) klublarıdır.

İlk onluqda yeganə dəyişiklik “Tottenhem”in 9-cu yerdən səkkizinci yerə yüksəlməsi olub.

