Bakıda 17 yaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sabunçu rayonu ərazisində yaşayan 2007-ci il təvəllüdlü Fidan Əhmədova yaşadığı evdən çıxaraq naməlum istiqamətə gedərək itkin düşüb.

Araşdırma aparılır.

