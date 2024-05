Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə-Büdcə İdarəsinə yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, bu vəzifə polkovnik Rəşad Babayevə həvalə edilib.

Məlumatı Müdafiə Nazirliyindən saytımıza təsdiq ediblər.

