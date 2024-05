Mikayıl Cabbarov yüksək nəticə əldə etmiş qadın güləşçiləri təbrik etdi

İqtisadiyyat naziri, Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov U23 Avropa çempionatında yüksək nəticə əldə etmiş qadın güləşçiləri təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AGF rəhbəri sosial şəbəkədə qeyd edib.

“Bakıda keçirilən U23 Avropa çempionatında qadın güləşi üzrə millimiz tarixində ilk dəfə komanda hesabında üçüncü yeri tutub. Yığmamızın üzvləri Jalə Əliyeva (57 kq) qızıl, Elnurə Məmmədova (53 kq) gümüş, Ruzanna Məmmədova (59 kq) isə bürünc medal qazanıb. Komandamızın üzvlərini və məşqçiləri təbrik edir, gələcək yarışlarda uğurlar arzulayıram”, – o yazıb.

