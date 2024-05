Polad Həşimovun qızı mükafatlandırıldı - FOTO

AzEdu.az Təhsil Portalı və ali məktəblərin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən "Brend tələbə" layihəsi çərçivəsində xüsusi meyarlara uyğun seçilən tələbələrin mükafatlandırılmasına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün AzEdu.az və Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) təşkilatçılığı ilə ATU-da təhsil alan “Brend tələbə”lər təltif ediliblər.

Azərbaycan Tibb Universitetinin "Brend tələbə"lərindən biri də general Polad Həşimovun qızı Aybəniz Həşimovadır.

AzEdu.az Təhsil Portalı tərəfindən Aybəniz Həşimovaya mükafatı tədqim edilib.

Qeyd edək ki, o, Azərbaycan Tibb Universiteti I Müalicə- profilaktika fakültəsinin III kurs tələbəsidir.

