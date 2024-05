"Qalatasaray"ın forması ilə "Səni axtarıram"a gəlib "Fənərbaxça"lılara söz atdı - VİDEO

Tanınmış jurnalist "Qalatasaray"ın forması ilə "Səni Axtarıram" proqramına qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış jurnalist, Manset.az xəbər portalının baş redaktoru, televiziya eksperti Əli Vəliyev "Qalatasaray"ın yeni forması ilə efirə qatılaraq, "Cim-Bom"un çempionluğu münasibəti ilə bütün fanatlarını və İdarə Heyətini təbrik edib.

O, daha sonra "Qalatasaray"ın əzəli rəqibi "Fənərbaxça"ya söz ataraq bu ifadələri bildirib:

"Fənərbaxça" 10 ildən çoxdur çempion olmur. Onlar üzülməsinlər, ağlamasınlar, hələ zaman çoxdur, qarşıdakı illərdə çempion olarlar".

