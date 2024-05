Paytaxtda keçirilən Bakı moda həftəsi (Baku Fashion Week) yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, moda nümayişinin sonuncu günündə bir sıra ulduzlar iştirak edib. Onlardan biri Xalq artisti Tünzalə Ağayeva olub. Pop star maraqlı və fərqli görünüşü ilə diqqətləri öz üzərinə cəlb etməyi bacarıb.

Qeyd edək ki, nümayışdə yerli dizaynerlərlə yanaşı, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan təmsilçiləri də öz kolleksiyalarını təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.