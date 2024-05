Ronaldo dubl etdi

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının sonuncu, 34-cü turunun "Ən-Nəsr" - "Əl-İttihad" matçı bol qolları ilə yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ər-Riyadın "Əl-Avval Park" stadionunda baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. "Ən-Nəsr"in ulduzu Kriştiano Ronaldo dubla imza atıb, Əbdülrəhman Qərib və Meşari Əl-Nemer də fərqləniblər. Qonaqlar isə Fərhah Əl-Şamrani və Fabinyonun dəqiq zərbələri ilə cavab veriblər.

Beləliklə də, Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının yekununda "Ən-Nəsr" 82 xal toplayaraq ikinci yeri tutub. "Əl-İttihad" isə 54 xalla 5-ci olub.

