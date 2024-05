Xalq artisti Tünzalə Ağayeva konsert proqramı ilə çıxış edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz yeni açılan ticarət mərkəzlərinin birində səhnə alıb. Bir saata yaxın çıxış edən müğənni gecə boyunca ən sevilən xitlərini səsləndirib. Tamaşaçılar da onunla birlikdə mahnıları əzbərə ifa ediblər. Konsert proqramında izdiham yaşanıb.

Gecədən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.