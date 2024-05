Yayın ən xoşbəxt bürcləri - Şansları gətirəcək

Astroloqların araşdırmalarına görə, bəzi bürclərin bu yay bəxti gətirəcək. Onlar ancaq xoş günlər yaşayacaqlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Oxatan bürcünü bu yay bir çox sürprizlər gözləyir. Xüsusilə sevgi həyatları uğurlu olacaq. Hətta evlilik təklifi də ala bilərlər. Karyeralarında da istədikləri zirvəyə çatacaqlar.

Yay aylarını xoşbəxt keçirəcək bürclərdən biri də Qız bürcüdür. Çoxdan planlaşdırdıqları işləri həll edə biləcəklər. Həmçinin onlar üçün karyera yüksəlişi gözlənilir.

Yayın xoşbəxt bürclərindən biridə Şirdir. Onlar bu yay xəyallarındakı insanı tapacaqlar. Maddi cəhətdən də işləri yolunda gedəcək. Onları yeni iş təklifləri gözləyir.

