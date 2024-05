Fransız ulduz Kilian Mbappenin yeni açıqlaması maraq doğurub.

Metbuat.az Goal.com-a istinadən xəbər verir ki, Fransa millisinin futbolçusu İtaliyanın "Milan" klubunda oynamaq istədiyini deyib. O bildirib ki, uşaqlıqdan bu komandaya heyranlığı olub:

"Həmişə deyirdim ki, əgər bir gün İtaliyaya getsəm, bu klub "Milan" olacaq. İndi də onların bütün oyunlarını izləyirəm".

Qeyd edək ki, gələn ay Mbappenin PSJ ilə müqaviləsi başa çatır. O, azad agent statusu ilə "Real Madrid"ə keçəcək.

