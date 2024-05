Bakıda özünü çoxmərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsindən ataraq intihar edən Aydan Məmmədovanın ölümü ilə bağlı bəzi təfərruat məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qonşuların sözlərinə görə, A.Məmmədova qohumları ilə birgə yaşayırmış. Tələbə olan Aydan hadisə yerində həyatını itirib.

Mərhum Gəncədə dəfn edilib.

Faktla bağlı Səbail Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

